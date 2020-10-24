«عبدالحفيظ» يشيد بـ«موسيماني» بعد تخطي عقبة الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي نصف النهائي على حساب الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.
وأضاف أن الأهلي قطع خطوة رائعة نحو تحقيق هدفه الأكبر بالتتويج باللقب، مطالبًا الجميع بالتركيز وإنهاء المشوار الذي امتد لأكثر من عام وبضعة أشهر بحصد اللقب الأفريقي.
وأكد أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط، وأعضاء مجلس الإدارة، يقدمون كامل الدعم للفريق لتحقيق هدفه الأفريقي.
وانتقل «عبدالحفيظ» للحديث عن المدير الفني بيتسو موسيماني والإشادة بدوره في تخطي عقبة الوداد، بقوله: «المدير الفني قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، وأعد اللاعبين فنيًّا ونفسيًّا عقب مواجهة الذهاب في المغرب الأسبوع الماضي».
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