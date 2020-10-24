شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي»: الأهلي قطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أليو بادجي، لاعب النادي الأهلي، إن المارد الأحمر تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوي والأكثر من رائع الذي قدمه الفريق في مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة.
وأوضح «بادجي» أن الأهلي قطع خطوة جديدة في مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.
وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته في الوصول إلى نهائي البطولة.
ووجه «بادجي» الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوي في البطولة إلى الآن، كما وجه رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
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