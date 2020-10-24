شكرا لقرائتكم خبر عن «ديانج»: نفكر من اليوم في المباراة النهائية وحلم التتويج بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي، مساء أمس الجمعة، على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا.

وشدد "ديانج" على أن الأهلي بات على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف ديانج: «الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج».

وأتم أليو ديانج حديثه: «أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الأفريقي».