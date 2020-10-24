شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية للأهلي 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية بعد إقصاء الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.
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