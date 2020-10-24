شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يختار «ديانج» كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على «تويتر» اختيار المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أفضل لاعب في مباراة الوداد المغربي، التي أقيمت أمس، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد إقصاء الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ويستعد الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.
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