شكرا لقرائتكم ياسر ريان: مقارنتى بـ محمد صلاح ظالمة.. وأنا أسرع من نجم ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى ياسر ريان نجم النادى الأهلى السابق، أن المقارنة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والأهلى السابق ليست عادلة، خاصة أن الاحتراف أضاف إليه الكثير من المزايا لم تكن متوفرة لأجيال سابقة، بالإضافة إلى أنه فى سباق السرعة، فهو يتفوق على صلاح بشكل عام، وقال ريان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " بى أون تايم "على قناة أون تايم سبورت: خروج محمد صلاح من الدورى المصرى فرق معاه، ولكن على أيامنا كان الأهلى هو سقف طموحنا، ومع ذلك تلقيت عروضاً أخرى من لشبونة البرتغالى والهلال السعودى وكايزر سلاوتر وفريق سويسرى، ولكننى رفضت الرحيل لارتباطى بالأهلى، وعشقى للنادى جعلنى أرفض جميع العروض، والأجواء الجماهيرية كانت تجذبنى.

أضاف: محمد صلاح اتخذ اتجاه آخر، ومحمد صلاح فى الثلث الأخير أسرع منى ولكن فى الملعب بشكل عام فى الجناح الأيسر لم يكن هناك لاعب أسرع منى، وأتذكر إحدى الكرات فى مباراة غزل المحلة أخذت كرة من الحضري وصنعت هجمة سريعة على مرمى المحلة وسددتها وتابعها كشرى أو علاء ابراهيم وتم تسجيلها.

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فى سياق آخر، يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح نظيره شيفيلد يونايتد فى تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأتي الريدز من تعادل صعب في المباراة الماضية أمام إيفرتون بهدفين لكل فريق، ليصل إلى 11 نقطة في المركز الثالث على جدول الترتيب.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في دوري أبطال أوروبا على أياكس أمستردام بهدف دون رد، محاولًا حصد الـ 3 نقاط التي هي هدفه في مسابقة الدوري في رحلة الدفاع عن لقبه.

ويدخل محمد صلاح المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما دخل تاريخ الريدز بتسجيله الهدف رقم 100 بقميص الفريق الإنجليزى، خلال مواجهة إيفرتون، حيث بات ثالث أسرع لاعب فى تاريخ الريدز يسجل الهدف الـ 100، ووصل محمد صلاح للهدف رقم 100 فى 159 مباراة فى جميع البطولات مع ليفربول.