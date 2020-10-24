شكرا لقرائتكم ممر شرفي .. لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني للزمالك ولاعبو الفريق علي الاحتفاء وتهنئة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته ، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما ملئ بالبطولات والانجازات.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور جهازه المعاون، اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل انطلاق المران وقام باتشيكو بتوجيه بعض التعليمات الفنية، للاعبين تمهيدا لتنفيذها بالمران اليوم وطالب المدير الفني بالتركيز الفترة القادمة، والاستمرار في العمل بقوة، استعدادا للمواجهة المقبلة .

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كما خضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

فيما يستمر غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مواجهة الإسماعيلي، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب بعد تغيبه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والركبة ويخوض علاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل العودة للتدريبات الجماعية عقب لقاء الدراويش، الذي حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث حوله مع اللاعبين بأنه لا يقل أهمية عن لقاء الرجاء لذا سيقود دفاع الفريق الأبيض خلاله الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء عن الفريق الأبيض.