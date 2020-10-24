شاهد.. ثلاثي منتخب مصر اليد يدعمون مؤمن زكريا

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جدة - عمرو شويل حرص نجوم كرة اليد " أحمد الأحمر و على زين وكريم هنداوي " على دعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا فى محنة مرضه بالتقاط صور يقلدون احتفاله بالأهداف لرفع الروح المعنوية للاعب خاصة انه بدأ يتعافى ، حيث يواصل مؤمن زكريا، لاعب الأهلى السابق، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق.

ثلاثي منتخب مصر لكرة اليد يدعمون مؤمن زكريا

تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة العصبية التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.

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وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على مبادرة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرًا لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، كنوع من الدعم للاعب الأهلى ومنتخب مصر الذى يعانى من مرض خطير تسبب فى إبعاده عن كرة القدم وتجميد مسيرته الاحترافية.

ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الرسمى أكد فيه أن مؤمن زكريا سيكون سفيرًا لنهائى البطولة، والذى سيقوم بناءً على دوره بالعديد من الأنشطة، أبرزها حضور المباراة النهائية ووضع كأس البطولة فى أرضية ملعب المباراة حيث سيحمل مؤمن الكأس قبل أن يحمله الأبطال على منصة المجد.

وغادر مؤمن زكريا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، حيث توجه اللاعب فى شهر سبتمبر إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذى بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.