شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب خطاب اتحاد الكرة لتحديد موعد مباراة أبوقير في كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق أمام أبوقير للأسمدة في دور الثمانية بكأس مصر ، ورغم أن تقارير عديدة أنتشرت في الأيام الماضية تُفيد بأن مباراة الاهلي وأبوقير ستُقام يوم 27 أكتوبر الجاري إلا أن الاهلي لم يتلقى حتى الأن خطاب رسمي من إتحاد الكرة بشأن الموعد الرسمي والأخير لهذه المباراة لذا أستفسر السئولين بالقلعة الحمراء من نظراؤهم في الجبلاية عن موعد هذا اللقاء.

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وتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمس ، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربي بإستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما سبق وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لاعبي الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل في ختام بطولة الدوري التى حسمها الاهلي لصالحه مؤخراً.

وإحتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بفوز الأهلى على منافسه الوداد ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".