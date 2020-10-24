شكرا لقرائتكم ياسر ريان عن استبعاد بادجى من تشكيل الأهلي: فلافيو انسجم فى سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق أن الحكم فى الوقت الحالى على أليو بادجى مهاجم القلعة الحمراء، بسبب استبعاده مؤخراً من حسابات بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى، ليس صحيحاً مشيراً إلى أن اللاعب يحتاج إلى المزيد من الوقت، وقال ريان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " بى أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى كريم رمزى على قناة أون تايم سبورت: لا نريد الحكم على موسيمانى بسبب بادجى خاصة أن الفترة بسيطة، صالح جمعة أيضاً لم يشارك حتى الآن، الوقت محدود جداً ويجب أن تكون التغييرات بسيطة لحساسية المباريات، ولا نريد أن نحكم على بادجى بسبب خروجه مؤخراً من الحسابات، المهاجم الأفريقى بالذات يحتاج لوقت أطول لكى يتأقلم مع الفريق.

واصل: أتذكر عندما ضم الأهلى فيليكس على أيامنا كنا نقول "ايه المهاجم اللى الأهلى جيبه ده عندنا احسن منه"، ومع الوقت تألق وأصبح هداف الدورى ونافس حسام حسن وعلى ماهر وكشرى، وفلافيو أحتاج لسنة حتى يتأقلم مع جوزيه ، وموسيمانى لن يحكم على اللاعب من فترة بسيطة إلا إذا كان لديه تحفظات أخرى.

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واختتم: الفريق يسير بشكل جيد بعد الفوز على الوداد، داخل وخارج الأرض، وهناك توفيق كبير يساند الفريق والأمور لم تكن صعبة.

ويترقب مسئولو النادى الأهلى وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق أمام أبوقير للأسمدة فى دور الثمانية بكأس مصر، ورغم أن تقارير عديدة انتشرت فى الأيام الماضية تُفيد بأن مباراة الأهلى وأبوقير ستُقام يوم 27 أكتوبر الجارى، إلا أن الأهلى لم يتلق حتى الآن خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة بشأن الموعد الرسمى والأخير لهذه المباراة، لذا استفسر مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم فى الجبلاية عن موعد هذا اللقاء.

وتأهل الاهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربى باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلى لصالحه مؤخراً.