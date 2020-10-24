شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى لـ طارق حامد احتفالاً بعيد ميلاده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى للزمالك ولاعبو الفريق على الاحتفاء وتهنئة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته احتفاءً به، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما مليئا بالبطولات والإنجازات.

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور جهازه المعاون، اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل انطلاق المران وقام باتشيكو بتوجيه بعض التعليمات الفنية، للاعبين تمهيدا لتنفيذها بالمران اليوم وطالب المدير الفني بالتركيز الفترة القادمة، والاستمرار في العمل بقوة، استعدادا للمواجهة المقبلة .

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كما خضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.