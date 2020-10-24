شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من اتحاد الكرة عن موعد مباراة أبوقير فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادى الأهلى وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الفريق أمام أبوقير للأسمدة فى دور الثمانية بكأس مصر، ورغم أن تقارير عديدة انتشرت فى الأيام الماضية تُفيد بأن مباراة الأهلى وأبوقير ستُقام يوم 27 أكتوبر الجارى، إلا أن الأهلى لم يتلق حتى الآن خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة بشأن الموعد الرسمى والأخير لهذه المباراة، لذا استفسر مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم فى الجبلاية عن موعد هذا اللقاء.

وتأهل الاهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، الجمعة، بعد الفوز على الوداد المغربى باستاد القاهرة بثلاثة أهداف لهدف فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما سبق وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ومنح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لاعبى الفريق راحة 48 ساعة عقب الفوز على الوداد أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأثنين إستعداداً لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل فى ختام بطولة الدورى التى حسمها الاهلى لصالحه مؤخراً.

واحتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بفوز الأهلى على منافسه الوداد ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".