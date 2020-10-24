شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبى الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل المران استعدادا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.