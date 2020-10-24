خضوع لاعبى الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل المران استعدادا للإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو الزمالك لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى، التى ستقام الاثنين المقبل، والتى تأتى ضمن البروتوكول المتبع قبل مباريات الدورى، وذلك حال وجود شكوك حول أي حالة مصابة بفيروس كورونا يتم خضوعها لمسحة "PCR" الخاصة بالكشف عن الفيروس.
فيما يستمر غياب محمود علاء، مدافع الزمالك، عن الفريق الأبيض في مواجهة الإسماعيلي، حيث يخضع اللاعب في الوقت الحالي إلى برنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق في مواجهة الرجاء المغربي في لقاء الإياب بعد تغيبه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والركبة ويخوض علاء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، من أجل العودة للتدريبات الجماعية عقب لقاء الدراويش، الذي حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على الحديث حوله مع اللاعبين بأنه لا يقل أهمية عن لقاء الرجاء لذا سيقود دفاع الفريق الأبيض خلاله الثنائى محمود الونش ومحمد عبد الغني في ظل غياب محمود علاء عن الفريق الأبيض.
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