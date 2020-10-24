شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة وداع أحمد فتحى لنجوم الأهلي وحضن موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودّع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، زملاءه بالفريق عقب مباراة الوداد المغربي أمس، الجمعة، فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف. وعلم ”الخليج 365” أن أكثر من جلسة جمعت أحمد فتحي مع نجوم الأهلي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل وبعد لقاء الوداد أمس بعدما انتهت علاقة الجوكر بالقلعة الحمراء قبل الرحيل خلال أيام قليلة لنادى بيراميدز الذى وقع له عقداً لمدة ثلاثة مواسم.

وقال مصدر في الأهلي، إن أحمد فتحي قال للاعبي الفريق إنه سيفتقدهم كثيراً بعدما قضى معهم سنوات طويلة شهدت التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية، وقال لهم أيضاً، "سأفتقدكم.. كنت أتمنى أن أكون معكم فى نهائي البطولة لكن الظروف لن تسمح بذلك بسبب انتهاء الموسم المحلي وعدم أحقيتى فى اللعب مع الأهلي في نهائي البطولة القارية".

وأضاف المصدر أن فتحي تحدث مع لاعبي الاهلي كثيراً خلال الفترة الماضية، وتحديداً خلال وجود البعثة فى المغرب لخوض مباراة الذهاب التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة أو في مباراة العودة أمس، وشدد المصدر على أن فتحي قال للاعبي الفريق: "عايز أقعد معاكم كتير الأيام دى.. عشان هتوحشوني".

وأشار المصدر إلى أن موسيماني تحدث بحرارة مع أحمد فتحي عقب مباراتي الذهاب في المغرب والعودة أمس وقال له إنه لاعب كبير وأدى دوره بإخلاص مع الفريق طوال الفترة الماضية، وتبادل موسيماني "الأحضان" مع أحمد فتحي عقب التأهل لنهائي أفريقيا بالفوز على بطل المغرب بخمسة أهداف لهدف في مباراتي الذهاب والعودة.