شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين هشام لاعبة الطائرة: بحب هنيدى وحلمى أكون عازفة بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ياسمين هشام" لاعبة الطائرة السابقة فى نادى المقاولون وهليوبوليس، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ العزف. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الكيك. من نجمك المفضل؟ من نجمك المفضل؟ محمد هنيدى من مطربك المفضل؟ من مطربك المفضل؟ Lana del ray Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عازفة فى الأوبرا. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا بتجاهل المعاكسات. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لا مش شرط رياضى.

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