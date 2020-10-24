شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رباعي من بيراميدز يحضر الاجتماع الفني للنهائى بفندق الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر وفد رباعى من نادي بيراميدز، اليوم السبت، الاجتماع الفنى لمباراة نهائى كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصرى ونهضة بركان المغربي، ويضم الولفد محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إدارى فريق الكرة، والدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبي، وسيكون الاجتماع الفني فى الرابعة عصر اليوم، بمقر فندق إقامة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهو الفندق القريب من مقر إقامة بعثة بيراميدز بالرباط.

وسيناقش الاجتماع الفني ملابس الفريقين وترتيبات النهائي وموعد وصول كلا الفريقين لملعب مولاى عبد الله، استعدادا للمباراة التى تقام فى التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة.

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وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخطرت بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.