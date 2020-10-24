فيديو.. شيكابالا يحفز لاعبى الزمالك قبل مواجهتى الدراويش والرجاء المغربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، على تحفيز زملائه بالفريق خلال التدريبات فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى التى ستقام الاثنين المقبل، بالجولة الأخيرة من منافسات البطولة، إلى جانب مواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى ستقام يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، ويبحث فيها الأبيض لاستمرار التفوق على الرجاء بعد الفوز في الذهاب بالمغرب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى.
ونشر شيكابالا، فيديو عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام"، خلال تدريب عبد الله جمعة ظهير الفريق وعمر السعيد مهاجم الفريق قائلا، "برافو يا ولاد"، إلى جانب تحفيزه لهما على خوض التدريبات بأفضل صورة من أجل الجاهزية الكاملة للمواجهتين المقبلتين للفريق الأبيض.
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