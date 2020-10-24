الامارات | مدرب أميركي ولاعب مجنّس في منتخب سورية للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أميركي ولاعب مجنّس في منتخب سورية للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المدرب الأميركي جوزيف ساليرنو إلى العاصمة السورية دمشق لتولي مهمة الإشراف على منتخب سورية لكرة السلة في تصفيات كأس آسيا 2021، ويرافقه اللاعب المجنس الجديد جورج كيل. واحرز ساليرنو (39 عاما) جائزة أفضل مدرب في الدوري الكندي ثلاث مرات (2013 و2019 و2020)، وتوّج بلقب 2019 مع فريق مونكتون ماجيك.

وقال ساليرنو لصفحة الاتحاد على موقع "فيسبوك" بعد لقائه الأول باللاعبين "فخور بوجودي بينكم، أنا هنا لنعمل سوياً كي نتطور ونصل للهدف الذي نريد أن نحققه جميعاً". أما اللاعب كيل (24 عاما، 193 سنتم) فبمقدوره اللعب على المركزين 1-2. سبق له اللعب تحت إدارة ساليرنو العام الماضي وبلغ معدل تسجيله 19,7 نقطة في المباراة الواحدة.

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