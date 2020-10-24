الامارات | العبدولي مساعداً لسالم ربيع في تدريب الوصل

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شكرا لقرائتكم خبر عن العبدولي مساعداً لسالم ربيع في تدريب الوصل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة الوصل لكرة القدم، تعيين المدرب حسن العبدولي، مساعداً للمدرب سالم ربيع في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في إطار استكمال أعضاء الجهاز الفني للفريق عقب قبول الشركة استقالة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب من تدريب الفريق.
وعلمت "الإمارات اليوم" أن حظوظ المدرب سالم ربيع كبيرة في الاستمرار مدرباً للوصل بشكل دائم، بعدما كانت الشركة قررت تعيينه بصورة مؤقتة خلفاً للروماني ريجيكامب، خصوصاً أن الخيارات المتاحة بالنسبة للمدربين الأجانب لا تناسب احتياجات الفريق، إلى جانب منح الفرصة للمدرب سالم ربيع في وضع بصمته مع "الفهود" خصوصاً بعد الفوز في الجولة الثانية من الدوري على حتا بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما يخوض الوصل مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة، عندما يستضيف غريمه التقليدي النصر الخميس المقبل في "الديربي" على استاد زعبيل.
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