الامارات | مدير فريق الأهلي غاضب من "هدف الشحات" في الوداد

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فريق الأهلي غاضب من "هدف الشحات" في الوداد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - داعب مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، لاعبه، حسين الشحات عقب مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، بأنه كان سيقتله اذا لم يسجل من الفرصة التي سنحت لإضافة الهدف الثاني.

وفاز الأهلي على الوداد 5-1 في مجموع المباراتين، ليبلغ المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا للمرة 13 في تاريخه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة "ام بي سي مصر": "لو لم يسجل الشحات من تلك الفرصة كنت قد قتلته، لقد اختار أن يُسجل بطريقة صعبة للغاية في الوقت الذي كان زميله، محمد مجدي "قفشه"، في وضعية أفضل أمام المرمى، اذ لو مرر له، لكان الهدف مضمونا بنسبة 100%".

وأضاف: "تسجيل حسين الشحات هدفاً بتلك الطريقة يؤكد أن ثقة النادي الأهلي في التعاقد معه لم تكن من فراغ فهو لاعب من الطراز الرفيع وننتظر منه المزيد في المباريات المقبلة".

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وانتقل حسين الشحات من صفوف العين الاماراتي إلى الأهلي في صفقة مالية قياسية قالت وسائل اعلام مصرية أن قيمتها قد بلغ خمسة ملايين دولار.

وتناول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هدف الشحات الذي سجله بعد أن راوغ أكثر من لاعب بطريقة رائعة قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.

وينتظر الأهلي المصري، الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة.

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