شكرا لقرائتكم شيكابالا يحفز زملائه قبل موقعة الإسماعيلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفز محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، زملائه بالفريق خلال التدريبات فى صالة الجيمانزيوم، ضمن الاستعدادات التى يجريها الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في الدورى التى ستقام يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الأخيرة من منافسات البطولة، إلى جانب مواجهة الرجاء المغربى في إياب دور نصف النهائي لدورى أبطال إفريقيا التي ستقام يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، والتي يبحث فيها الأبيض نحو استمرار التفوق على الرجاء بعد الفوز في الذهاب بالمغرب، بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار على الإسماعيلى لحصد المركز الثانى فى مسابقة الدورى الممتاز من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى منافسات تلك الجولة لذا يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، مع احتلال بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.

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ونشر شيكابالا، فيديو، عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام"، خلال تدريبا لعبد الله جمعة ظهير الفريق وعمر السعيد مهاجم الفريق، قائلا:"برافو يا ولاد"، إلى جانب تحفيزه لهما على خوض التدريبات بأفضل صورة من أجل الجاهزية الكاملة للمواجهتين المقبلتين للفريق الأبيض.