شكرا لقرائتكم رباعي بيراميدز يحضر الاجتماع الفني لنهائى الكونفدرالية بفندق الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر وفدا رباعيا من نادي بيراميدز، اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، ويضم وفد بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمد طاهر النجار إداري فريق الكرة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي ببيراميدز ،وسيكون الاجتماع الفني في الرابعة عصر اليوم، بمقر فندق إقامة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، وهو الفندق القريب من مقر إقامة بعثة بيراميدز بالرباط.

وسيناقش الاجتماع الفني ملابس الفريقين وترتيبات النهائي وموعد وصول كلا الناديين لملعب مولاي عبد الله، تحضيرا للمواجهة التي تقام في التاسعة بتوقيت القاهرة، مساء الأحد.

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وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أخطرت بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.