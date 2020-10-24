شكرا لقرائتكم كاف يخطر بيرميدز بسلبية مسحة كورونا قبل نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي أمام نهضة بركان المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد بملعب مولاي عبد الله، وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس كورونا.

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وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.