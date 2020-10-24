شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. الأهلي يخوض أولى مبارياته فى الدوري ومكاوى يسجل أول هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1948 ، خاض الأهلي أولى مبارياته في تاريخ مسابقة الدوري عندما التقى ضيفه اليونان السكندري بملعب الأهلي بالجزيرة وفاز عليه بخمسة أهداف نظيفة وكان للاعب أحمد مكاوي شرف إحراز أول هدف للأهلي في تاريخ المسابقة في الدقيقة الـ 11 وأضاف آخر في الشوط الثاني وسجل معه حلمي أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، وبخيت.

وكان أول فريق يمثل الأهلي في المسابقة يتكون من:

في حراسة المرمي: كمال حامد.

في خط الدفاع والوسط : عبدالعزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمي أبوالمعاطى.

في خط الهجوم : فؤاد صدقي، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحي خطاب.

Advertisements

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.