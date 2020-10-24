شكرا لقرائتكم بيراميدز يخوض مرانه الأخير بمجمع محمد السادس استعدادا لنهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، أن يخوض الفريق مرانه الأخير قبل مباراة نهائي الكونفدرالية، مساء اليوم، على ملعب مجمع محمد السادس بالرباط، ويلتقي بيراميدز مع نظيره نادي نهضة بركان المغربي مساء غد الأحد على استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، بعد رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، أن يخوض أي فريق من طرفي النهائي التدريبات بملعب مولاي عبد الله قبل خوض المباراة النهائية.

وزار وفد من نادي بيراميدز ملعب مجمع محمد السادس بالرباط ضم محمد صلاح مدير الفريق ووليد مهدي مباريات المباريات واطمأن الجميع على حالة الملعب ، أوضح محمد صلاح أن الملعب حالته رائعة ومميزة ويساعد على أداء التدريبات بصورة جيدة للغاية والنادي سعيد بالتدريب على هذا الملعب.

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وتنطلق المباراة عند دقات الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ووصل بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخية ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.