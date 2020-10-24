شكرا لقرائتكم نادى الرواد يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة الطفل عمر عبد العظيم لاعب كرة السرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى مجلس إدارة نادى الرواد برئاسة الدكتورابو الحجاج عبد الغني والمدير التنفيذي وجميع العاملين بالنادى وفاة اللاعب عمر عبد العظيم محمد، بعد الانتهاء من تدريبات فتنس كرة السرعة اليوم السبت، وأعلن النادى الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع أسرة اللاعب.

كما قرر مجلس إدارة نادي الرواد إيقاف النشاط الرياضى يومي السبت و الأحد الموافق ٢٤، ٢٥ /١٠/ ٢٠٢٠ حداد على لاعب النادى لكرة السرعة عمر عبد العظيم.

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صرحت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن جثة الطفل "عمر" 13 سنة والذى توفى بعد إنهائه تدريب كرة السرعة مساء أمس، داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد وصول" عمر عبد العظيم محمد" 13 سنة مقيم العاشر من رمضان للمستشفى جثة هامدة.

وتبين من أقوال شهود العيان، أن الطفل توفى بعد إنهاء تدريبات كرة السرعة داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة العاشر، دائرة قسم أول العاشر من رمضان، حيث كان الطفل يمزح مع عدد من أصدقائه بعد إنهاء التدريب، وفجأة سقط مغشياعليه، وقام أصدقائه بإخطار والده، وتم نقل الطفل إلى المستشفى وتبين أنه فارق الحياة.

وتم إخطار الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر، وتبين من توقيع الكشف الطبى على الطفل عدم وجود إصابات أو كدمات أو جروح وأن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.