شكرا لقرائتكم مصر تستضيف اجتماع الاتحاد الأفريقى للطائرة أون لاين قبل انتخابات غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستضيف مصر إجتماعات الجمعية العمومية للإتحاد الأفريقى للكرة الطائرة " الكونجرس " و الذى بدأت صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة بإجتماع مجلس الإدارة عن طريق الـ " أون لاين " لمناقشة التقرير المالى و الحساب الختامى ،ومن المقرر أن تقام انتخابات الاتحاد الأفريقي غدا الأحد عن طريق الأون لاين أيضا بالمنافسة بين الدكتور عمرو علوانى رئيس الإتحاد الافريقى الحالى و المغربية بشرى حجيج على مقعد الرئيس ، حيث تقام إلكترونيا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا .

و تولى عمرو علوانى رئاسة الإتحاد الأفريقى منذ عام 2001 ، حيث أن المنافسة شديدة هذا العام وفقا لتصويت 54 من أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد .

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و حقق عمرو علوانى العديد من الإنجازات عبر مسيرته فى رئاسة الإتحاد الأفريقى و أيضا على مستوى الكرة الطائرة الشاطئية و مهرجانات الناشئين فى العديد من الدول الأفريقية ، بالإضافة غلى مجاح العديد من تنظيم البطولات الأفريقية للأندية .

ومن ناحية أخرى قامت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا بإلغاء الجمعية العمومية العادية للإتحاد المصرى التى كانت ستشهد تغيير بعض بنود اللائحة فى ظل عدم إكتمال النصاب القانونى للجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة سامح حمدى ، قبل أن تعيين الأولمبية الثنائى محمد الهدى و شريهان سامح لإكتمال النصاب .

فيما كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن رفض مركز التسوية والتحكيم شكوى 4 أندية من منطقة الدقهلية للاتحاد للاعتراض على عدم التواجد فى تصنيف الجمعية العمومية المقبلة قبل إلغائها بعد تحويل أزمة تزوير تصنيف أندية منطقة الدقهلية الخاص بالجمعية العمومية المقبلة إلى الشئون القانونية للبت فيها، بعدما قامت المنطقة بتقديم شكوى ضد الاتحاد فى مركز التسوية والحكيم، ومن جانبه قال سامح حمدى أنه تم اكتشاف واقعة تزوير فى النتائج فى ورق التسجيل بإمضاءات حكام، خاصة أنه تبين إمضاء حكام على 3 مباريات فى نفس الوقت.