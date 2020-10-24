شكرا لقرائتكم موسيماني يقرر الدفع بـ صالح جمعة أمام طلائع الجيش وأبوقير للأسمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الدفع بصالح جمعة لاعب الفريق في مباراتي أبو قير للأسمدة و طلائع الجيش السبت المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه بشكل رسمي ، ويرغب موسيماني في الإعتماد على صالح جمعة بشكل قوي وفعّال من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

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وتأهل الاهلي أمس ،الجمعة، رسمياً لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لنهائي البطولة القارية بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة.

على صعيد آخر، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى، "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".