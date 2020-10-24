شكرا لقرائتكم ميار شريف بعد خسارة بطولة أمريكا: سأتدرب بجد دائما وأتجاوز حدودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعربت نجمة التنس المصرية ميار شريف عن سعادتها بالمشاركة فى بطولة أمريكا للتنس، بالرغم من خسارتها وتوديع البطولة، مؤكدة أنها سوف تتدرب بجدية أكثر خلال الفترة المقبلة حتى تتجاوز أحلامها فى سماء اللعبة العالمية.

وقالت ميار شريف، عبر حسابها على فيس بوك، "لعبت بطولة فى الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، فزت فى مباراة وخسرت أخرى، كل ما أعرفه أننى سأتدرب بجد دائما وألعب بقوة وأتجاوز حدودى مرارا وتكرارا.. صباح الخير، أحبكم جميعا".

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وودعت ميار شريف بطولة أمريكا الدولية للتنس، بعد خسارتها أمام نظيرتها اللاعبة الأمريكية كايلا داى، فى المباراة التى انتهت بنتيجة مجموعتين للاشيء (6-7) و(5-7).

ميار شريف، بطلة التنس المصرية، 24 عاما، قفزت 9 مراكز فى التصنيف، لتحتل المركز 163 عالميا، وذلك بعد وصولها إلى الدور الرئيسى في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" وهى إحدى بطولات الجراند سلام.

جدير بالذكر أن البطلة المصرية فضلت العودة إلى مصر بعد تأهلها للدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى، للاحتفال بهذا الإنجاز مع الشعب المصرى.