شكرا لقرائتكم كواليس "وداع" أحمد فتحي لنجوم الأهلي و"حضن" موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودّع أحمد فتحي لاعب الأهلي زملاؤه بالفريق عقب مباراة الوداد المغربي أمس ، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة التى إنتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف لهدف ،وعلم "الخليج 365" أن أكثر من جلسة جمعت أحمد فتحي مع نجوم الاهلي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قبل وبعد لقاء الوداد أمس بعدما إنتهت علاقة فتحي مع الأهلي حيث سيرحل اللاعب بعد ايام قليلة لنادي بيراميدز الذي وقع له عقداً لمدة ثلاثة مواسم.

وقال مصدر في الأهلي ، أن أحمد فتحي قال للاعبي الفريق إنه سيفتقدهم كثيراً بعدما قضى معهم سنوات طويلة شهدت التتويج بالعديد من البطولات المحلية والقارية ، وقال لهم أيضاً : سأفتقدكم ..كنت اتمنى أن أكون معكم في نهائي البطولة لكن الظروف لن تسمح بذلك بسبب إنتهاء الموسم المحلي وعدم أحقيتي في اللعب مع الاهلي في نهائي البطولة القارية.

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وأضح المصدر أن فتحي تحدث مع لاعبي الاهلي كثيراً خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال تواجد البعثة في المغرب لخوض مباراة الذهاب التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة أو في مباراة العودة أمس ، وشدد المصدر على أن فتحي قال للاعبي الفريق: "عايز أقعد معاكم كتير الأيام دي.. عشان هتوحشوني".

وأشار المصدر إلى أن موسيماني تحدث بحرارة مع أحمد فتحي عقب مباراتي الذهاب في المغرب والعودة أمس وقال له أنه لاعب كبير وأدى دوره بإخلاص مع الفريق طوال الفترة الماضية ، وتبادل موسيماني "الأحضان" مع أحمد فتحي عقب التأهل لنهائي أفريقيا بالفوز على بطل المغرب بخمسة أهداف لهدف في مباراتي الذهاب والعودة.