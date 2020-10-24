شكرا لقرائتكم غوارديولا يشتكي من الجدول المزدحم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، إن المنافسة في المسابقات الأوروبية هذا الموسم تضر الأندية، لأن الجدول القاسي يترك القليل من الوقت للاعبين للتعافي بين المباريات.

وتسبب وباء كوفيد-19 في انطلاق الموسم متأخرا في سبتمبر وبدأت الفرق مشوارها الأوروبي هذا الأسبوع فقط لذا ستقام مباريات دور المجموعات كل أسبوع حتى الفترة الدولية للمنتخبات الشهر المقبل.

ووصف غوارديولا جدول المباريات بأنه "جنوني"، وجعل من الصعب التخطيط لمباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ورد غوارديولا على سؤال عن تضرر الأندية الكبرى من المشاركة الأوروبية قائلا: بالتأكيد. هذه المسابقة صعبة جدا. وأضاف: اللاعبون الذين يحصلون على سبعة أو ثمانية أيام بين المباريات يملكون وقتا أطول للاستعداد ومن ناحية أخرى نحن ننافس على الألقاب ويجب أن نتعايش مع الوضع. كل الفرق التي تنافس في أوروبا تعاني من نفس المشكلة وفي الوقت الحالي قبل يوم من المباراة لا أعرف اختياراتي. سنلعب السبت ولا يوجد الكثير من الوقت للتعافي واللاعبون يتدربون جيدا وسنحدد التشكيلة الليلة.

ولم يكشف غوارديولا عن موقف لاعب الوسط كيفن دي بروين والمدافعين ناثان آكي وإيمريك لابورت بينما لم يتدرب المهاجم غابرييل جيسوس مع الفريق حتى الآن. وواصل : بعضهم قد يدخل القائمة والبعض لا.

ويحتل سيتي المركز 11 وتتبقى له مباراة وقال غوارديولا إن الجماهير تنتظر "سباقا مفتوحا على اللقب" هذا الموسم نتيجة ظروف كوفيد-19 بعد سيطرة ليفربول وسيتي في آخر موسمين.

وتابع: يبدو أن النتائج غير متوقعة لكن الوضع على مستوى العالم وليس هنا فقط. قبل أن أصل إلى هنا كان تاريخ الدوري الإنجليزي يتحدث عن نفسه وهي المسابقة الأكثر انفتاحا في العالم وستعود إلى طبيعتها هذا الموسم.