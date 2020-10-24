شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يلعب أول مباراة فى الدوري ومكاوى يسجل أول هدف أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1948، خاض الأهلى أولى مبارياته فى تاريخ مسابقة الدورى عندما التقى ضيفه اليونان السكندرى بملعب الأهلى بالجزيرة وفاز عليه بخمسة أهداف نظيفة، وكان للاعب أحمد مكاوى شرف إحراز أول هدف للأهلى فى تاريخ المسابقة فى الدقيقة الـ 11 وأضاف آخر فى الشوط الثانى وسجل معه حلمى أبوالمعاطي، ومحمد لهيطة، وبخيت.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى المسابقة يتكون من:

فى حراسة المرمي: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبدالعزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

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فى خط الهجوم : فؤاد صدقي، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.