شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لبعثة بيراميدز قبل نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادى بيراميدز فى مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس، الجمعة، بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التى مكثت فيها طوال الفترة الماضية.
وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي أمام نهضة بركان المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد بملعب مولاى عبد الله، وثبت خلو جميع أفرادها من أى عينات إيجابية لفيروس كورونا.
وتنطلق المباراة فى الثامنة بتوقيت العاصمة المغربية الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش طبقا لتأكيدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.
ووصل فريق بيراميدز للمباراة النهائية مع أول مشاركة في تاريخه ببطولات قارة أفريقيا، في إنجاز فريد من نوعه.
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