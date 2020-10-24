شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع الاتحاد الأفريقى للطائرة أون لاين قبل انتخابات غد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للكرة الطائرة "الكونجرس" والتى بدأت صباح اليوم بأحد فنادق القاهرة باجتماع مجلس الإدارة "أون لاين"، لمناقشة التقرير المالى والحساب الختامى، ومن المقرر أن تعقد انتخابات الاتحاد الأفريقي غدا الأحد "أون لاين" أيضا بالمنافسة بين الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى الحالى، والمغربية بشرى حجيج على مقعد الرئيس، وتقام إلكترونيا بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وتولى عمرو علوانى رئاسة الاتحاد الأفريقى منذ عام 2001 ، والمنافسة شديدة هذا العام وفقا لتصويت 54 من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وحقق عمرو علوانى العديد من الإنجازات عبر مسيرته فى رئاسة الإتحاد الأفريقى و أيضا على مستوى الكرة الطائرة الشاطئية ومهرجانات الناشئين فى العديد من الدول الأفريقية ، بالإضافة غلى مجاح العديد من تنظيم البطولات الأفريقية للأندية.

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من ناحية أخرى، قامت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا بإلغاء الجمعية العمومية العادية للإتحاد المصرى التى كانت ستشهد تغيير بعض بنود اللائحة فى ظل عدم إكتمال النصاب القانونى للجنة المؤقتة للإتحاد برئاسة سامح حمدى ، قبل أن تعيين الأولمبية الثنائى محمد الهدى و شريهان سامح لإكتمال النصاب .

فيما كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا عن رفض مركز التسوية والتحكيم شكوى 4 أندية من منطقة الدقهلية للاتحاد للاعتراض على عدم التواجد فى تصنيف الجمعية العمومية المقبلة قبل إلغائها بعد تحويل أزمة تزوير تصنيف أندية منطقة الدقهلية الخاص بالجمعية العمومية المقبلة إلى الشئون القانونية للبت فيها، بعدما قامت المنطقة بتقديم شكوى ضد الاتحاد فى مركز التسوية والحكيم، ومن جانبه قال سامح حمدى أنه تم اكتشاف واقعة تزوير فى النتائج فى ورق التسجيل بإمضاءات حكام، خاصة أنه تبين إمضاء حكام على 3 مباريات فى نفس الوقت.