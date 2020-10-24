شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف النشاط الرياضى فى نادى الرواد بعد وفاة عمر عبد العظيم لاعب كرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادى الرواد، برئاسة الدكتورأبو الحجاج عبد الغني والمدير التنفيذى وجميع العاملين بالنادى، اللاعب عمر عبد العظيم محمد بعد الانتهاء من تدريباته فى كرة السرعة اليوم، السبت، وأعلن النادى الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع أسرة اللاعب.

كما قرر مجلس إدارة نادي الرواد إيقاف النشاط الرياضى يومى السبت والأحد حداداً على لاعب النادى لكرة السرعة عمر عبد العظيم.



عمر عبد العظيم



نادى الرواد

صرحت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن جثة الطفل "عمر" 13 سنة والذى توفى بعد إنهائه تدريب كرة السرعة مساء أمس، داخل أحد الأندية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان.

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