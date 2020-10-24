شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفل بتأهل الأهلى: حقق رقما قياسيا فى الأبطال فهل يحصد اللقب التاسع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بفوز النادى الأهلى على منافسه الوداد المغربى، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 1، ليتأهل للمباراة النهائية بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 5 / 1.

ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو من المباراة، وعلق قائلا، "الانتصار الـ17 تواليا فى مبارياته المحلية.. ورقم قياسى فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى فاز على الوداد وتأهل للنهائى.. فهل سينجح فى تحقيق انتصار جديد من أجل اللقب التاسع؟".

وسجل ثلاثية الأهلى فى شباك الوداد، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، أحمد فتحى، محمد هانى ، عمرو السولية ، ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاى ، محمد مجدى قفشة ومروان محسن ، فيما ضم تشكيل الوداد ، كلاً من : رضا تجناوتى ، يحيى جبانى ، كاسينجو كازادى ،اسماعيل الحداد ،ابراهيم نجم الدين، يحيى عطية الله ، بادى أووك ، وليد الكرتى ، ايمن الحسونى ،عبد اللطيف نصير وابراهيما كومارا.

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ويشار إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، كان قد اختار أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى، رجلاً لمباراة الفريق الأحمر مع الوداد المغربى التى أقيمت أمس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأكد معها تأهل المارد الأحمر إلى المباراة النهائية للبطولة، وقدم أليو ديانج أداءً مميزاً سواء على المستوى الدفاعى أو الهجومى.

وكانت جماهير النادى الأهلى قد اختارت المالى اليو ديانج نسرا لمباراة الفريق الأحمر أمام الوداد المغربى عقب المباراة مباشرة، فى الوقت الذى أكد فيه الإعلامى أحمد شوبير أن ديانج سيتلقى العديد من العروض الاحترافية فى أقوى الدوريات خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الأهلى.