شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدفع بـ صالح جمعة أمام الطلائع وأبوقير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الدفع بصالح جمعة لاعب الفريق فى مباراتى أبو قير للأسمدة وطلائع الجيش السبت المقبل فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه بشكل رسمى، ويرغب موسيمانى فى الاعتماد على صالح جمعة بشكل قوى وفعّال من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتأهل الأهلى أمس، الجمعة، رسمياً لنهائى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لنهائى البطولة القارية بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضى بثنائية نظيفة.

على صعيد آخر، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه استحق الصعود للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الوداد المغربي، وهنأ موسيمانى لاعبى فريقه بعد الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً بنتيجة 5/1 فى الدور نصف النهائي، وقال موسيمانى، "أتمنى أن يحالفنا الحظ فى المباراة النهائية ونحسم اللقب لصالحنا".

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وصعد فريق الأهلى لنهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً كبيراً على الوداد المغربى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.. سجل ثلاثية الأهلى، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجى، وينتظر الأهلى الفائز من الزمالك والرجاء المغربى حيث يلتقى بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر فى إياب نصف النهائى بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف فى المغرب.