شكرا لقرائتكم خبر عن "انتهى الدرس".. مروان محسن لا يُلدغ من مصيدة التسلل مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتدى مروان محسن، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، ثوب التألق خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد بعد الانتقادات الشديدة التى تعرض لها عقب مباراة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من الدور والتى خسرها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك بعد كرة خطيرة تخلى مروان محسن عن فكرة التعامل معها واستغلالها فى تسجيل هدف خلال المباراة معتقداً أنه كان فى موقف تسلل، وهو ما جعله محط انتقادات الجميع، قبل أن يستفيق فى مبارياته اللاحقة ويقدم عروضاً قوية.

فرصة الزمالك التى أهدرها مروان تكررت بشكل مشابه خلال مباراة الأهلى والوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى مباراة الإياب التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن مروان محسن هذه المرة تعلم الدرس جيداً، ولم يتخل عن الفرصة وقاتل عليها ليسجل الهدف الأول، ورغم أن الحكم ألغاه بداعى التسلل إلا أن الفار أكد صحته ليفتح باب التقدم مضاعفة الأهداف أمام زملائه فى مباراة صعبة ومصيرية.

مروان محسن رفع رصيده من الأهداف الأفريقية مع الأهلى بالنسخة الحالية إلى هدفين، وإجمالاً شارك مروان مع الأهلى فى 84 مباراة سجل خلالها 22 هدفاً وصنع 6 آخرين.

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وجاء صعود الأهلي للمباراة النهائية بعدما سبق وفاز الأهلي فى لقاء الذهاب بالمغرب السبت الماضي بثنائية نظيفة ليؤكد المارد الأحمر أحقيته في الفوز في لقاء الذهاب ويرفض بطل مصر عودة "زمن المعجزات" عن طريق الوداد وأقترب الاهلي كثيراً من إستعادة الأميرة الافريقية بعدما فاز على بطل المغرب بخمسة أهداف في مباراتي الذهاب والعودة.

سجل ثلاثية الأهلي ، مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم فيما سجل للوداد باهر المرتجي ، وينتظر الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي حيث يلتقي بطلا مصر والمغرب يوم 1 نوفمبر في إياب نصف النهائي بعدما سبق وفاز الزمالك بهدف نظيف في المغرب.