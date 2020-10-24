شكرا لقرائتكم خبر عن كوالس غرفة الملابس.. تفاصيل أزمة البدرى مع حسام غالى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت غرفة ملابس الاهلى أزمة كبرى منذ سنوات بين حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للأحمر والحالى للمنتخب الوطنى، وحسام غالى قائد الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى بنادى الجونة، وحدثت الأزمة فى ملعب برج العرب بين شوطى مباراة الأهلى والمصرى، بعدما دخل غالى فى مشادة مع البدرى حيث اعترض الأخير على أسلوب الكابيتانو مع الثنائى أحمد أيوب المدرب العام للفريق وزميليه أكرم توفيق، وحسين السيد وقتها.

واندلعت الأزمة بعدما وجه غالى اللوم لأكرم توفيق، وحسين السيد بصوت عال فى الشوط الأول، ما أثار حفيظة أحمد أيوب، الذى طالب غالى بالتزام الصمت تجاه زملائه، وهو ما أغضب كابتن الفريق وقال له «أنا عارف دورى جوه الملعب كويس، وماحدش يقوللى تعمل إيه وماتعملش إيه».

وعقب هذا الموقف دخل البدرى فى أزمة مع غالى بين شوطى المباراة، وتطور الأمر بين المدير الفنى وقائد الفريق وتم تغريم الأخير وقتها بسبب تجاوزه.