سلبية مسحة بيراميدز الأخيرة قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولهم إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.
وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد بملعب مولاي عبد الله، وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس كورونا.
وتأهل نادي بيراميدز إلى نهائي الكونفيدرالية بعد فوزه على نظيره حوريا كوناكري الغيني بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي
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