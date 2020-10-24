تعرف على أبرز غيابات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان مباراة الكلاسيكو، وهناك بعض الغيابات المؤثرة في صفوف الفريقين.

ويعاني ريال مدريد من غياب 5 لاعبين بسبب الإصابة هم: إدين هازارد، مارتن أوديجارد، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بداعي الإصابة.

وفي الجهة الأخرى يغيب 3 لاعبين فقط عن صفوف البارسا هم: مارك أندريه تير شتيجن، صامويل أومتيتي وماتيوس فرنانديز.

وتضم قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو 20 لاعباً:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوب سواريز.

الدفاع: ناتشو هيرنانديز، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

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الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، إيسكو ألاركون.

وفي الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينييوس جونيور، رودريجو جويس.

أما قائمة برشلونة فتضم 23 لاعباً:

حراسة المرمى: نيتو، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس.

الدفاع: سيرجينو ديست، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، رونالد أراوخو، خوردي ألبا، جونيور فيربو.

الوسط: سيرجيو بوستكس، فرانكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، كارليس ألينيا.

وفي الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو، بيدري، فرانسيسكو تريناكو، أنسو فاتي، مارتن برايثويت.