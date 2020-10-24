محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: سجل حسين الشحات، لاعب وسط النادي الأهلي هدفاً مميزاً خلال مواجهة فريقه أمام الوداد المغربي بدوري أبطال أفريقيا. ونجح الأهلي في الفوز على الوداد بملعب استاد القاهرة الدولي 3-1 بمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فيديو خاص لهدف حسين الشحات واسقاطه لمدافع الوداد قبل أن يسجل في شباك الوداد وانطلاقة وتمريرة أليو ديانج أثناء صناعته للهدف. Advertisements وكتب حساب "كاف" تعليقاً على الهدف "مهارة فائقة وإنهاء خرافي من حسين الشحات، هدف الأهلي الثاني من زاوية خاصة". وعلى جانب أخر، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، فيديو لكواليس ما بعد مباراة الأهلي والوداد ولحظات. وحرص الجهاز المعاون ولاعبو الأهلي على توجيه تحية خاصة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، وسط أجواء من الفرحة داخل غرفة خلع الملابس.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف الشحات "كما لم تشاهده من قبل".. وكواليس الأهلي والوداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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