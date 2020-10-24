"ضحية الشحات ينتزع دور البطولة" .."حفلة" على السوشيال ميديا بعد فوز الأهلي على الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفت السوشيال ميديا الأهلاية بفوز العملاق الأحمر على الوداد 3-1 في مباراة الإياب بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت أمس الجمععة على ستاد القاهرة الدولي.

وصعد الأهلي إلى الدور النهائي للبطولة الذي يقام في السادس من نوفمبر القادم بعدما تخطى الفريق المغربي 5-1 بمجموع اللقاءين حيث إن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل القرن الماضي بهدفين نظيفين.

Advertisements

وخطف هدف حسين الشحات العالمي الأضواء في فوز الأهلي والذي جاء بعد مراوغة رائعة لمدافع الوداد يحيى عطية لتأتي معظم "كوميكس" الأهلاوية حول لقطة المراوغة.

تألق مروان محسن أيضاً دفع رواد السويشال ميديا لمداعبته بعد انتقاده في الفترة الماضية بسبب الأداء وإهدار الفرص.