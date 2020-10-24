مصدر يوضح لمصراوي اللاعبين الذين سيريحهم بيستو أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إراحة محمد الشناوي حارس الفريق، خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

ويلعب الأهلي في ختام مباريات الدوري موسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش، يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقام موسيماني باستبدال محمد الشناوي بعد تقدم الأهلي 3-0 أمام الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأشرك علي لطفي بدلاً منه، لكن اللاعب كشف أنه لم يخرج للإصابة.

وأشار مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365: أن الجهاز الفني يدرس إراحة الشناوي أمام طلائع الجيش وذلك بناء على رغبة مدرب الحراس ميشيل يانكون، ويتم الدفع بعلي لطفي أساسياً في المباراة.

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وقال المصدر، أن موقف علي معلول المدافع الأيسر للفريق من مباراة طلائع الجيش مازال غامضاً.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكداً أنه في حالة عدم معاناة معلول من أي مشاكل عضلية قد يتم الدفع به في جزء من مباراة طلائع الجيش، ولن يشارك في اللقاء كاملاً لتجنب الإصابة.

وينتظر الأهلي يوم 6 نوفمبر في ملعب استاد القاهرة المتأهل من الزمالك والرجاء المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في تجاوز الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز ذهاباً 2-0 في المغرب، والفوز إياباً بملعب استاد القاهرة 3-1.