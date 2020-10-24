"اعتذار وإعادة هيكلة" .. زلزال الأهلي الخماسي يضرب الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي، على توجيه رسالة لجماهير ناديه بعد السقوط أمام الأهلي ووداع دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

وخسر الوداد ذهاباً وإياباً من الأهلي بنتيجة 5-1 "مجموع المباراتين" في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الوداد رسالة الناصري، حيث وعد الجماهير بإعادة هيكلة شاملة للفريق استعداداً للموسم الجديد.

وجاءت الرسالة على النحو التالي:

أعرف أن حجم ألم الجمهور كبير جدا بعد الإقصاء في منافسات كأس إفريقيا للأندية، وأعرف أن حجم انتظارات الجمهور الودادي كبيرة دائما، فالوداد خلق لينافس على الألقاب محليا وقاريا، وأن يعتلي منصات التتويج، وأعرف أنه ليس مقبولا أن يخرج الوداد خاوي الوفاض دون لقب هذا الموسم.

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لذلك، لابد أن أوجه اعتذارا صريحا لجماهير وداد الأمة، لأننا لم نكن هذا الموسم في مستوى انتظاراته الكبيرة.

في هذا الصدد، لابد من الاعتراف بارتكاب أخطاء في تدبير شؤون الفريق، لم يكن ممكنا تصحيحها في نهاية الموسم، لأننا كنا إزاء موسم استثنائي بكل المقاييس.

لذلك، هناك الكثير من الإجراءات الفعلية التي سنباشرها بداية من الاسبوع المقبل تستهدف هيكلة شاملة لنادي الوداد تقنيا وإداريا وتنظيميا وإعلاميا.

أعاهدكم على العمل خدمة للوداد وشعاره وجمهوره، قد أصيب وقد أخطىء، وإذا لم أوفق فلن أتردد للحظة في مغادرة كرسي رئاسة هذا النادي العظيم والعودة إلى المدرجات وتشجيع الفريق.