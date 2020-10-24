كاف يُعلن.. أليو ديانج "الأفضل" في مباراة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تتويج المالي أليو ديانج نجم وسط النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الوداد المغربي بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ووصل النادي الأهلي إلى المباراة النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد أن أكد تفوقه على نظيره الوداد، بعد الفوز عليه في مباراة الإياب بنتجية 3-1، وبنتيجة 5-1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.
وأكد كاف، في منشور عبر حساباته الرسمية صباح اليوم الأحد: "رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة نصف النهائي بين الأهلي والوداد تذهب إلى أليو ديينج".
ونشر حساب الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يرصد خلاله أبرز لقطات أليو ديانج خلال لقاء الوداد.
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