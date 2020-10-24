الصحف المغربية تتناول فوز الأهلي التاريخي على الوداد بين "الآلام والإهانة"

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز أمام الوداد البيضاوي المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب نصف النهائي.
وكان المارد الأحمر قد فاز بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مركب محمد الخامس.
الصحف المغربية تناولت هزيمة الأهلي للوداد، بأشكال مختلفة في ظل التراجع الكبير الذي ظهر به الفريق المغربي.
وجاءت أبرز عناوين الصحف المغربية كالتالي:
صحيفة "البطولة" المغربية، (الوداد ينهزم ويودع الأبطال)
وقالت الصحيفة، إن النادي الأهلي تفوق بشكل كبير على الوداد المغربي، ولم يصل لاعبو الوداد إلى مرمى الشناوي سوى في كرة واحدة في بداية المباراة.
صحيفة "المنتخب " المغربية، (الأهلي بالألغام يزيد الوداد الهم والآلام)
وأشارت الصحيفة إلى، أنه كان من الصعب أن يحقق فريق الوداد انتصار على النادي الأهلي، خاصة بعد نتجيةمباراة الذهاب، بالإضافة إلى أن تاريخ النادي الأهلي بعطيه أفضلية وقوة عن باقي فرق القارة.
صحيفة "LE 360" المغربية، (الأهلي يهين الوداد ذهابًا وإيابًا)
رأت الصحيفة المغربية، أن فريق الوداد المغربي تعرض لإهانة كبيرة أمام النادي الأهلي ذهابًا وإيابًا.
صحيفة "هسبورت" المغربية، (الوداد يسقط بثلاثية)
قالت إن النادي الأهلي كان لديه أفضلية كبيرة على فريق الوداد، وكان يلعب بارتياح كبير بعدما حقق فوزًا عريضًا في لقاء الذهاب.
وينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل.
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