بيراميدز يعلن عن سلبية تحاليل كورونا قبل نهائي الكونفدرالية

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعثة نادي بيراميدز في مدينة الرباط العاصمة المغربية بسلبية المسحة الأخيرة الخاصة بمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع جميع أفراد بعثة بيراميدز لمسحة أخيرة مساء أمس الجمعة بمجرد وصولها إلى مدينة الرباط العاصمة، قادمة من الدار البيضاء التي مكثت فيها طوال الفترة الماضية.

وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد بملعب مولاي عبد الله، وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس

طوال الفترة الماضية.وخضع جميع أعضاء البعثة للمسحة الخاصة بالنهائي المحدد له التاسعة بتوقيت القاهرة مساء الأحد بملعب مولاي عبد الله، وثبت خلو جميع أفرادها من أي عينات إيجابية لفيروس كورونا

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