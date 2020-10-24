مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد الآن في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير من أصل أربع جولات خاضها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي مقابل ذلك تعرض فريق مانشستر سيتي إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير أيضًا، ومن الناحية التهديفية نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل سبعة أهداف في مرمى منافسيه، فيما استقبلت شباك فريق مانشستر سيتي سبعة أهداف أيضًا.

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مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر، وسوف يدخل فريق وست هام يونايتد مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي، وهو يتواجد في الوقت الراهن في المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق وست هام يونايتد في حصد سبع نقاط في رصيده حتى هذه اللحظة بعدما خاض خمس جولات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:

تجدون هنا (بث مباشر مانشستر سيتي ووست هام يونايتد)

تجدون هنا (بث مباشر مباراة مانشستر سيتي)

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إريك جارسيا – جواو كانسيلو

الوسط: وردري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج