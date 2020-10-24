بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

رابط البث المباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد west ham vs man city نقل مباشر اليوم بتاريخ 24-10-2020 في الدوري الانجليزي، يلتقي نادي مانشستر يونايتد ضيفا مساء اليوم السبت في بداية الاسبوع السادس من الدوري الانجليزي الممتاز خارج ملعبه من امام خصمه فريق وست هام يونايتد في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب لندن الاولمبي معقل نادي وست هام.
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مستقبل عليه مواجهة اليوم في النصف الأول من الدوري الممتاز للموسم الحالي، ومواجهة اليوم يسعى فيها نادي مانشستر سيتي أن يحقق الانتصار وحصد الثلاث نقاط التي سوف تكون مهمه له خارج ملعبه اليوم، وسوف تبدا اليوم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت السعودية والساعة الواحده والنصف مساءً بتوقيت مصر.
تابع لايف مباراة مانشستر سيتي ووست هام مباشر، إذ يدخل فريق مانشستر سيتيمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد، وهو يتواجد في الوقت الراهن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح فريق مانشستر سيتي في حصد سبع نقاط في رصيده حتى هذه اللحظة بعدما خاض أربع جولات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تجدون هنا (بث مباشر مانشستر سيتي ووست هام يونايتد)
تجدون هنا (بث مباشر مباراة مانشستر سيتي)
وجاء تشكيل مانشستر سيتي:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – إريك جارسيا – جواو كانسيلو
الوسط: وردري – جوندوجان – بيرناردو سيلفا
الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج
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